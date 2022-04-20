Бывшего петербургского депутата Резника осудили на пять месяцев за марихуану

В Петербурге суд приговорил экс-депутата Резника к 5 месяцам за марихуану, срок уже отбыт

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику по делу о незаконном хранении марихуаны весом 18.2 грамма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый признан виновным по статье 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств»). Ему назначено наказание сроком пять месяцев в колонии-поселении. Суд учел время содержания экс-депутата под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым. Резник вину не признал.

Прокурор просил приговорить его к одному году заключения. На процессе родственник подсудимого признался в даче ложных показаний. Иван Дорофеев заявил суду, что оговорил Резника под давлением следствия. В ходе допроса он рассказал, что во время обыска в его мастерской 9 марта 2021 года у него «было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал» на него. Дорофеев утверждал на следствии, что найденные у него наркотики принес ему Резник, в суде он эти показания опроверг.

В июне 2021 года депутата поместили под домашний арест по обвинению по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). По версии следствия, он приобрел у родственника 18 граммов каннабиса для личного употребления.