Прокурор назвал срок для депутата Заксобрания Петербурга по делу о наркотиках

Прокурор запросил для экс-депутата Заксобрания Петербурга Резника год по делу о наркотиках

Прокурор попросил приговорить к одному году заключения бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прения прошли на слушаниях в Октябрьском районном суде.

Прокурор, представляющий государственное обвинение, счел вину Резника доказанной и назвал наказание в виде одного года колонии-поселения. Адвокат попросил суд оправдать подсудимого.

Приговор будет провозглашен 20 апреля.

19 января сообщалось, что родственник экс-депутата признался в даче ложных показаний. Иван Дорофеев заявил суду, что оговорил Резника под давлением следствия. В ходе допроса он рассказал, что во время обыска в его мастерской 9 марта 2021 года у него «было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал» на него. Дорофеев утверждал на следствии, что найденные у него наркотики принес ему Резник, а в суде он опроверг эти показания.

В июне 2021 года депутата поместили под домашний арест по обвинению по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). По версии следствия, он приобрел у родственника 18 граммов каннабиса для личного употребления.