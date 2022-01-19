Родственник признал оговор проходящего по делу о наркотиках депутата Резника

В Октябрьском районном суде Петербурга родственник признался в даче ложных показаний на бывшего депутата городского законодательного собрания Максима Резника, проходящего по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщает «Фонтанка».

Иван Дорофеев заявил суду, что оговорил парламентария под давлением следствия. В ходе допроса он рассказал, что во время обыска в его мастерской 9 марта 2021 года у него «было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал» на него. Дорофеев утверждал на следствии, что найденные у него наркотики принес ему Резник, а в суде он опроверг эти показания.

В июне 2021 года депутата поместили под домашний арест по обвинению по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). По версии следствия, он приобрел у родственника 18 граммов каннабиса для личного употребления.