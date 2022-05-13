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Зампостпреда России при ООН оценил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Полянский заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию с безопасностью

Фото: John Minchillo / AP

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно изменит ситуацию с безопасностью. Так оценил перспективу членства стран в альянсе первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Зампостпреда заявил, что Североатлантический альянс является недружественной для России организацией. По его словам, если Хельсинки и Стокгольм станут частью этого недружественного союза, это приведет к серьезных переменам.

«Теперь они, вероятно, выбрали присоединение к союзу, который является врагом России. Вы можете сами сделать вывод», — заключил Полянский.

Ранее сообщалось, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение.

По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.

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Виктория Кондратьева
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