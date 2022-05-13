Турция отреагировала на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Эрдоган не счел позитивным возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что Анкара не считает позитивным развитием событий такое решение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных (...) мнениях на этот счет», — уточнил турецкий лидер. По его словам, ранее уже была допущена «ошибка в связи с Грецией». И второго такого промаха Анкара совершать не хочет.

Эрдоган также указал на то, что скандинавские страны имеют склонность оказывать «гостеприимное отношение» террористам, пускать их в парламент.

В пятницу, 13 мая, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и эксперт клуба «Валдай» Игорь Истомин заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может привести к росту напряженности в Евросоюзе, а также повысит риски эскалации текущего противоборства между Россией и Западом.

Днем ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение. По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, Финляндия подаст заявку в НАТО на следующей неделе. Аналогичный шаг рассматривают и в Швеции: по данным местных СМИ, Стокгольм может направить соответствующую заявку уже 16 мая.

