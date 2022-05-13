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В Китае предрекли неизбежный провал попыткам Запада изолировать Россию

«Хуаньцю шибао»: попытки Запада изолировать Россию неизбежно закончатся провалом

Фото: Jason Lee / Reuters

Попытки западных стран изолировать Россию неизбежно закончатся провалом. Об этом пишет эксперт Гао Дэшен в своем материале для «Хуаньцю шибао».

Специалист отмечает, что Россия обладает экономикой страны «Большой двадцатки», огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом, а также разнообразным экспортом. По его мнению, попытки изолировать Москву будут иметь серьезные последствия.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что антироссийские санкции не достигнут своей цели. Он рассказал, что Москва организовала мощные ответные контрмеры, которые свидетельствуют о наличии системного плана реагирования и готовности России к такому международному давлению.

Ранее специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл в колонке для National Interest заявил, что антироссийские санкции в научной сфере грозят войной между Москвой и западными странами. По его словам, прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, ограничение доступа исследователей из России к мировым научным журналам, а также запрет на финансирование совместных с российскими учеными научных работ нанесут серьезный удар по международной безопасности.

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Марина Совина
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