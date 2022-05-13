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В США предупредили об угрозе войны из-за санкций против России

National Interest: санкции в научной сфере повышают риск войны между Россией и Западом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Антироссийские санкции в научной сфере грозят войной между Москвой и западными странами. Об этом в своем материале для National Interest заявил специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл.

По его мнению, прекращение сотрудничества международных институтов с российскими организациями, ограничение доступа исследователей из России к мировым научным журналам, а также запрет на финансирование совместных с российскими учеными научных работ нанесут серьезный удар по международной безопасности. Эксперт пишет, что контакты между Россией и Западом помогали сторонам оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга, теперь же просчет становится все вероятнее. «Это усугубит риск войны», — подчеркнул он.

Помимо этого, санкции против России в научной сфере ударят по важнейшим климатическим исследованиям. Он добавил, что особую значимость представляют работы ученых из России по вопросу потепления в Арктике.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России не принесут мир на Украину, ограничительные меры повлекут глобальные кризисы в энергетике, финансовой сфере, а также в мировой продовольственной безопасности. «Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», — высказался дипломат.

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Марина Совина
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