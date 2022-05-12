Китай высказался о глобальных мировых кризисах из-за санкций против России

Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции против России не принесут мир на Украину

Санкции против России не принесут мир на Украину, ограничительные меры повлекут глобальные кризисы в энергетике, финансовой сфере, а также в мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН Дай Бин, сообщает РИА Новости.

«Санкции не принесут мира, а только усилят рост цен, запустят продовольственный, энергетический и финансовый кризисы по всему миру. И дети всего мира будут страдать от последствий санкций», — высказался дипломат.

Дай Бин в очередной раз призвал стороны приложить совместные усилия для прекращения огня в зоне боевых действий.

Ранее декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета «Жэньминь» Ван Вен заявил, что США и НАТО ведут себя угрожающе, желая победить Россию. Ученый обвинил НАТО в том, что альянс «ведет опосредованную войну, не щадит жизни украинцев, пытаясь достичь ослабления России и разжигая конфликт».