В Китае обвинили Запад в «опосредованной войне» против России

Китайский профессор Ван Вен указал на лицемерие Запада, «опосредованно воюющего» против РФ

США и НАТО ведут себя угрожающе, желая победить Россию, заявил профессор и исполнительный декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета «Жэньминь» Ван Вен (Wang Wen) в своей статье для Global Times.

В преддверии 9 Мая он вспомнил другой памятный день — 9 мая 1457 года до нашей эры египетские войска под командованием фараона Тутмоса III разгромили крупную мятежную коалицию. «Египет выиграл с разницей в силе 1: 330, показывая, что войны выигрываются не только за счет количества вовлеченных людей», — указал он на факты.

По мнению автора, Североатлантический альянс ведет себя так, словно уже победил в гипотетическом сражении с Россией. «Однако Россия может и не проиграть даже при разнице сил 1:40», — подчеркнул Ван Вен. Эксперт обвинил НАТО в том, что альянс «ведет опосредованную войну, не щадит жизни украинцев, пытаясь достичь ослабления России и разжигая конфликт». Западные средства массовой информации продолжают «возвышать праведный образ США и НАТО», но многие читатели замечают лицемерие, уточнил автор.

«Моральное превосходство Запада полностью рухнуло. От войн в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии до кризиса на Украине — слишком много кровопролития и бедствий было вызвано так называемым правосудием Запада», — считает Ван Вен.

Ранее глава МИД России рассказал, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Вооруженные силы России (ВС РФ) проводят специальную операцию на Украине с 24 февраля.