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Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей

Актер Ричард Гир продаст винтажный кабриолет Jaguar XK8 на аукционе за два миллиона рублей

Фото: Jakub Kaminski / imago-images.de / Globallookpress.com

Американский актер Ричард Гир выставил на продажу винтажный автомобиль Jaguar на автоаукционе Bring a Trailer в Нью-Йорке. Об этом сообщает Motoryzacja.

Речь идет о кабриолете Jaguar XK8, который оснащен пятиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем V8 мощностью 290 лошадиных сил. Машина оборудована складной крышей, алюминиевыми дисками, кондиционером, электроприводом, подогревом сидений и музыкальной системой, а ее салон отделан светлой кожей и деревом.

Известно, что Гир приобрел кабриолет в 1999 году и успел проехать на нем всего 30 тысяч миль (48 тысяч километров). На данный момент стоимость лота 23-летней давности составляет 29 тысяч долларов (два миллиона рублей), однако его цена может вырасти за последующие четыре дня торгов.

В сентябре 2021 года культовый Porsche Тома Круза продали по самой высокой цене в истории. Речь идет о машине Porsche 928 1979 года выпуска, в которой актер снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года. Известно, что в конечном счете автомобиль ушел с молотка за рекордные 1,9 миллиона долларов (125 миллионов рублей).

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Майя Пономаренко
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