Ричард Гир продаст кабриолет Jaguar 23-летней давности за два миллиона рублей

Актер Ричард Гир продаст винтажный кабриолет Jaguar XK8 на аукционе за два миллиона рублей

Американский актер Ричард Гир выставил на продажу винтажный автомобиль Jaguar на автоаукционе Bring a Trailer в Нью-Йорке. Об этом сообщает Motoryzacja.

Речь идет о кабриолете Jaguar XK8, который оснащен пятиступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем V8 мощностью 290 лошадиных сил. Машина оборудована складной крышей, алюминиевыми дисками, кондиционером, электроприводом, подогревом сидений и музыкальной системой, а ее салон отделан светлой кожей и деревом.

Известно, что Гир приобрел кабриолет в 1999 году и успел проехать на нем всего 30 тысяч миль (48 тысяч километров). На данный момент стоимость лота 23-летней давности составляет 29 тысяч долларов (два миллиона рублей), однако его цена может вырасти за последующие четыре дня торгов.

В сентябре 2021 года культовый Porsche Тома Круза продали по самой высокой цене в истории. Речь идет о машине Porsche 928 1979 года выпуска, в которой актер снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года. Известно, что в конечном счете автомобиль ушел с молотка за рекордные 1,9 миллиона долларов (125 миллионов рублей).