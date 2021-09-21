Культовый Porsche Тома Круза продали по самой высокой цене в истории

Porsche, в котором Том Круз снимался в фильме «Рискованный бизнес», продали на аукционе

Автомобиль Porsche, в котором американский актер и режиссер Том Круз снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года, продали по самой высокой цене в истории. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о машине Porsche 928 1979 года выпуска, которая оснащена 4,5-литровом двигателем V8 мощностью 240 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Салон транспортного средства обит натуральной коричневой кожей, а его кузов выкрашен в бронзовый цвет.

По информации издания, культовый автомобиль ушел с молотка за рекордные 1,9 миллиона долларов (139 миллионов рублей). Отмечается, что аналогичные модели машин обычно продаются не более чем за 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Торги состоялись на аукционе Barrett-Jackson в Хьюстоне, США. Имя покупателя не раскрывается.

Высокая стоимость лота объясняется его необычной историей. Известно, что Круз учился управлять механической коробкой передач именно на этом Porsche для съемок фильма «Рискованный бизнес», после которого он обрел всемирную популярность. Сцена погони из картины стала одной из самых известных автомобильных сцен в истории современного кинематографа.

В сентябре автомобиль марки BMW, в котором был убит хип-хоп-исполнитель Тупак Шакур, выставили на продажу почти за два миллиона долларов. Речь идет о черном BMW 750IL серии 1996 года, в котором рэпер находился во время убийства. Сообщалось, что машину восстановили до первоначального состояния, а именно, избавились от пулевых отверстий на кузове.