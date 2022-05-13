Девушка составила строгие правила для парня и подверглась критике

Пользовательница TikTok составила список строгих правил для партнера и подверглась критике

Пользовательница TikTok под ником @thefreakshowcircus составила строгие правила пользования социальными сетями для парня. Она поделилась ими с подписчиками и подверглась критике.

В начале видео девушка заявила, что все молодые люди, с которыми она встречалась, следовали этим правилам. Если же партнер отказывался выполнять требования, она просто с ним расставалась и искала того, кого устроит ее список.

Первый пункт в списке — заблокировать в социальных сетях всех бывших девушек. Второй пункт — с момента, как начались новые отношения, не подписываться и не добавлять в друзья девушек. Третье правило — не искать страницы пользовательниц в сети. Четвертое — не ставить лайки девушкам. Кроме того, составительница свода правил требует удалять девушку из друзей, если она выкладывает несколько фотографий в купальнике подряд.

Пользовательница объяснила, что мужчина, состоящий в отношениях, не должен ничего искать на стороне: если он выбрал девушку, значит, она его полностью устраивает, и нет нужды рассматривать других.

Заявление автора видео вызвало противоречивую реакцию подписчиков: одни согласились с требованиями девушки, а другие посчитали, что у нее проблемы с доверием, и посоветовали ей поработать над собой.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Энни Райт из Атланты, штат Джорджия, предложила молодому человеку заключить контракт о правилах поведения в отношениях через 14 дней после знакомства, и он согласился. Девушка потребовала, чтобы ее возлюбленный ходил в спортзал не менее пяти раз в неделю, платил за нее на свиданиях и дарил цветы два раза в месяц.

