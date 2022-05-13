Зафиксировано невиданное ранее состояние квантового вещества

В Монреальском университете обнаружили неизвестное ранее состояние квантового вещества

Физики из Монреальского университета смогли зафиксировать невиданное ранее состояние квантового вещества. Результаты исследования опубликованы в Physical Review X.

Обнаруженное учеными неизвестное ранее явление назвали «основное квантовое жидкое состояние спина» в магнитном веществе Ce2Zr2O7, состоящее из церия, циркония и кислорода. Ученые использовали расплавленные в оптической печи образцы, чтобы получить необходимое расположение атомов. Затем специалисты подтвердили это с помощью компьютерного моделирования, которое показало, что они действительно впервые наблюдают необычное квантовое состояние. По мнению исследователей, эта работа открывает широкие горизонты для новых подходов в проектировании квантовых компьютеров.

В апреле ученые представили проект по ускорению компьютеров до 300-400 раз. Для этого физики предлагают использовать разработанные сверхпроводники.