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Разработана позволяющая ускорить компьютеры в 400 раз оптимизация

The Independent: ученые разработали позволяющие ускорить компьютеры сверхпроводники

Фото: Umberto / Unsplash

Ученые предложили оптимизацию в составных частях компьютера, которая позволит ускорить устройство до 300-400 раз. Для этого физики предлагают использовать разработанные сверхпроводники, которые ранее считались невозможными. Об этом сообщает The Independent.

Для этого специалисты создали 2D-решетку на основе металла ниобия, способную выдавать «сверхток» без напряжения, что позволяет его использовать в квантовых вычислениях. Появление односторонней сверхпроводимости ознаменовало собой возможность существования малоотходных высокоскоростных схем, которые помогут сделать электронику в сотни раз быстрее.

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Однако необходимо время, чтобы внедрить эту разработку в современные устройства. Кроме того, сверхпроводники должны храниться при низких температурах, поэтому ученым следует сначала решить подобные второстепенные вопросы.

В апреле команда международных исследователей из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, Гарвардского университета в США, Университета Маккуори в Австралии и Орхусского университета в Дании нашла минерал, который может помочь создать новый вид квантовых компьютеров на основе света.

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Елена Апазиди
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