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14:57, 1 июля 2026Наука и техника

Отсутствие «Шилок» на СВО объяснили

Отсутствие ЗСУ-23-4 «Шилка» на СВО объяснили исчерпанием ресурса
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Советские зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые можно использовать для борьбы с дронами, практически не используют в зоне специальной военной операции (СВО) из-за исчерпания ресурса большинства машин. Отсутствие «Шилок» объяснил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В публикации напомнили, что серийный выпуск ЗСУ-23-4 прекратили в 1982 году. При этом более сорока лет оставшиеся «Шилки» поставляли союзникам и активно применяли во многих конфликтах. Автор допустил, что ресурс большинства машин «вышел почти в ноль».

Также канал предположил, что исправные ЗСУ-23-4 уже используют для прикрытия важных объектов.

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ЗСУ-23-4 «Шилка» приняли на вооружение в 1962 году. Машина на гусеничном шасси несет счетверенную зенитную пушку АЗП-23М калибра 23 миллиметра. «Шилка» оснащена радаром 1РЛ33М3, который позволяет обнаружить истребитель на дальности более десяти километров.

В июне обозреватель РИА Новости Андрей Коц писал, что внедрение автоматизированных турелей для перехвата беспилотников позволит обеспечить защиту от мини-дронов.

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