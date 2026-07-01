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14:41, 1 июля 2026Экономика

Раскрыта цена самой дорогой квартиры в небоскребах Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры в небоскребе в Москве оценили в 1,1 млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По итогам мая 2026 года стоимость самой дорогой квартиры премиум-класса, доступной для покупки в небоскребе в Москве, составила 1,1 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на исследование экосистемы Kalinka и компании Dar раскрыла «Газета.Ru».

Речь идет о лоте площадью 765 квадратных метров, расположенном в Пресненском районе на 66-м этаже здания. Самая дешевая недвижимость в небоскребе подобного класса в мае продавалась за 35 миллионов рублей. За указанную сумму новому собственнику достанется квартира метражом 31,9 «квадрата».

Что касается бизнес-сегмента, в нем наиболее дорогой объект оценивался в 261 миллион рублей, за который можно приобрести жилье, которое находится на 46-м этаже дома в районе Коньково. Самый бюджетный лот — студия в Даниловском районе — был выставлен на продажу за 15,8 миллиона рублей, отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого пентхауса в столице составила более чем четыре миллиарда рублей.

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