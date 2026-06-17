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13:00, 17 июня 2026Экономика

Названа стоимость самого дорогого пентхауса в Москве

Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве оценили более чем в 4 млрд рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Стоимость самого дорогого пентхауса, доступного для покупки на вторичном рынке Москвы в данный момент, оценили более чем в четыре миллиарда рублей. Информацию об объекте со ссылкой на экспертов агентства элитной недвижимости Kalinka назвали в агентстве РИА Новости.

Речь идет о лоте, расположенном в жилом комплексе на Пречистенской набережной в Хамовниках. Его площадь — более 500 квадратных метров, а цена за «квадрат» составляет более восьми миллионов рублей, отметили специалисты.

Вторую строчку в списке занял пентхаус в ЖК в Гранатном переулке в Пресненском районе. За объект площадью более 900 квадратных метров попросили 2,5 миллиарда рублей. Аналитики уточнили, что «квадрат» жилплощади стоит 2,7 миллиона рублей.

Замкнул тройку лот на улице Солянка в Таганском районе метражом более тысячи квадратных метров. Он продается за 2,5 миллиарда рублей, или по два миллиона рублей за «квадрат».

Ранее стало известно, что стоимость самого дорогого этажа из объединенных квартир в России оценили в 355 миллионов рублей.

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