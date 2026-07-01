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14:40, 1 июля 2026Россия

Российский школьник оказался в реанимации с кровавой пеной после вейпа

Школьник из Бурятии оказался в реанимации с кровавой пеной и судорогами после вейпа
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

14-летний школьник из Бурятии оказался в реанимации с кровавой пеной и судорогами после вейпа. Об этом сообщает MK.RU.

Врачи в российском регионе разъяснили, что если бы помощь не была оказана вовремя, у подростка мог бы развиться инсульт. Медики связали состояние пациента с острой гипоксией — кислородным голоданием мозга.

Когда юноша поступил в республиканскую больницу, он путал фразы и слова. Врач-психиатр-нарколог Анна Нагаслаева напомнила о высокой опасности вейпов для подростков. Специалист подчеркнула, что никотин легко проникает через гематоэнцефалический барьер, который у несовершеннолетних еще недостаточно развит, и поражает центральную нервную систему.

До этого 25-летняя россиянка свалила заметную прибавку в весе на курения вейпа. К пагубной привычке ее пристрастили курящие друзья.

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