ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

Лубинец: ВСУ отправили на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом, несмотря на то, что он предупреждал о своих заболеваниях. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Мобилизованный, который болен ВИЧ-инфекцией третьей стадии, сифилисом, вирусным гепатитом B и C, гнойным сепсисом. На момент нашего мониторингового визита этот человек официально находился на полигоне, выполнял работу на кухне», — рассказал правозащитник.

По словам Лубинца, мужчина неоднократно сообщал о своих заболеваниях и предостережениях относительно такой работы. В решении врачебной комиссии его признали «полностью здоровым».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.