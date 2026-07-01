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14:44, 1 июля 2026Бывший СССР

ВСУ отправили работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом

Лубинец: ВСУ отправили на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iain Burns / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило работать на кухню мобилизованного с ВИЧ, сифилисом и гнойным сепсисом, несмотря на то, что он предупреждал о своих заболеваниях. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Мобилизованный, который болен ВИЧ-инфекцией третьей стадии, сифилисом, вирусным гепатитом B и C, гнойным сепсисом. На момент нашего мониторингового визита этот человек официально находился на полигоне, выполнял работу на кухне», — рассказал правозащитник.

По словам Лубинца, мужчина неоднократно сообщал о своих заболеваниях и предостережениях относительно такой работы. В решении врачебной комиссии его признали «полностью здоровым».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

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