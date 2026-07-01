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Силовые структуры
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14:51, 1 июля 2026Силовые структуры

Россиянку довели до психушки мошенники

Мошенники довели жительницу Уфы до психушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительницу Уфы положили на лечение в психдиспансер после общения с мошенниками. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, аферисты писали женщине ежедневно на протяжении длительного времени и вскоре стали полностью контролировать ее жизнь. Им удавалось получать от нее деньги, о чем впоследствии узнала семья россиянки. Родные поменяли ей сим-карту, однако женщина стала сама писать мошенникам, привыкнув к общению с ними. Тогда дочь забрала у нее телефон, и женщине потребовалась помощь.

За время общения с мошенниками она перевела аферистам более двух миллионов рублей, которые брала в долг у знакомых, а также из кредитных денег. Также женщина уговаривала дочь заложить машину.

Теперь мошенники грозят дочери и ее семье украсть ребенка и продать его на органы.

Ранее сообщалось, что школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие.

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