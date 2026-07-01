Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание сим-боксов

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание сим-боксов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в начале мая 17-летний житель Новосибирской области с целью заработка в одном из мессенджеров вступил в организованную преступную группу, которая обеспечивала функционирование сим-боксов, при помощи которых совершаются мошенничества и более тяжкие преступления. Данные устройства позволяют совершать массовые обзвоны граждан с использованием подменных номеров.

Действуя по инструкции куратора, он прилетел в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук, технику и 60 «серых» сим-карт. После чего на такси приехал во Владимир, где заселился в арендованную квартиру. Следуя указаниям, он подключил оборудование и регулярно менял установленные в нем сим-карты. Для обновления используемых карт подросток съездил в Орехово-Зуево, где получил новый набор симок.

23 июня он был задержан с поличным сотрудниками полиции. Получить денежное вознаграждение подросток не успел.



Следователем СК ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оборудование изъято, продолжается проведение необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что в столице ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников.