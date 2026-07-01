Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 1 июля 2026Силовые структуры

Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание сим-боксов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание сим-боксов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в начале мая 17-летний житель Новосибирской области с целью заработка в одном из мессенджеров вступил в организованную преступную группу, которая обеспечивала функционирование сим-боксов, при помощи которых совершаются мошенничества и более тяжкие преступления. Данные устройства позволяют совершать массовые обзвоны граждан с использованием подменных номеров.

Действуя по инструкции куратора, он прилетел в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук, технику и 60 «серых» сим-карт. После чего на такси приехал во Владимир, где заселился в арендованную квартиру. Следуя указаниям, он подключил оборудование и регулярно менял установленные в нем сим-карты. Для обновления используемых карт подросток съездил в Орехово-Зуево, где получил новый набор симок.

23 июня он был задержан с поличным сотрудниками полиции. Получить денежное вознаграждение подросток не успел.
 
Следователем СК ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оборудование изъято, продолжается проведение необходимых следственных действий.

Ранее сообщалось, что в столице ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны сообщили о боестолкновении с ВСУ в Черном море

    На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Российские подростки на камеру облили сверстницу маслом и избили

    Россиян предупредили о схеме обмана наркокартелей при вылете со Шри-Ланки

    Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

    «АвтоВАЗ» запустил в производство модель с расширенной комплектацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok