Российский школьник прилетел в другой регион на заработки и попал под следствие

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание сим-боксов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой») УК РФ.
По данным следствия, в начале мая 17-летний житель Новосибирской области с целью заработка в одном из мессенджеров вступил в организованную преступную группу, которая обеспечивала функционирование сим-боксов, при помощи которых совершаются мошенничества и более тяжкие преступления. Данные устройства позволяют совершать массовые обзвоны граждан с использованием подменных номеров.
Действуя по инструкции куратора, он прилетел в Москву, где получил сим-бокс, ноутбук, технику и 60 «серых» сим-карт. После чего на такси приехал во Владимир, где заселился в арендованную квартиру. Следуя указаниям, он подключил оборудование и регулярно менял установленные в нем сим-карты. Для обновления используемых карт подросток съездил в Орехово-Зуево, где получил новый набор симок.
23 июня он был задержан с поличным сотрудниками полиции. Получить денежное вознаграждение подросток не успел.
Следователем СК ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оборудование изъято, продолжается проведение необходимых следственных действий.
Ранее сообщалось, что в столице ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников.