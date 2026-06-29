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Силовые структуры
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12:01, 29 июня 2026Силовые структуры

В столице ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников

В Москве задержали двоих мужчин за организацию узлов связи телефонных аферистов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве задержали двоих мужчин за организацию узлов связи телефонных аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»), 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.

По данным ведомства, 18-летний гражданин иностранного государства нашел в интернете предложение о работе. За денежное вознаграждение он установил в двух арендованных квартирах сим-боксы и поддерживал их рабочее состояние. Эти устройства использовались мошенниками для совершения звонков россиянам.

При обыске были обнаружены и изъяты восемь сим-боксов, два ноутбука, свыше 500 сим-карт и мобильные телефоны.

Вторым задержанным оказался ранее судимый 27-летний москвич, который занимался активаций сим-карт. У него из квартиры было изъято более 1000 модулей идентификации абонента, а также обнаружен сверток с неизвестным веществом. Как установила экспертиза, это был мефедрон.

Ранее сообщалось, что раскрыты детали схемы массовых атак на жителей Крыма.

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