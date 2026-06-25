Раскрыты детали схемы массовых атак на жителей Крыма

СК: В Крыму арестованы восемь человек за массовые телефонные атаки на россиян

В Крыму суд арестовал восемь человек за массовые телефонные атаки на россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Они обвиняются по части 3 статьи 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой»). Свою вину все фигуранты признали и в содеянном раскаялись. Кроме того, они рассказали о совершенных преступлениях и об используемом ими оборудовании.

Выяснилось, что злоумышленники приехали в Крым и арендовали квартиры, где разместили оборудование для дистанционной работы украинских кол-центров. По данным следствия, в 2024-2026 годах обвиняемые действовали в составе организованной группы. По указанию неустановленных лиц они обеспечивали функционирование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан Российской Федерации с целью хищения их денежных средств.

Следователи изъяли сим-банки, сим-боксы и другое техническое оборудование, а также мобильные телефоны арестованных.



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