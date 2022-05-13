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В нескольких регионах России жители съели одинаковый продукт и отравились

В четырех регионах России жители отравились после употребления в пищу студня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В четырех регионах России — Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях — местные жители отравились после употребления в пищу одинакового продукта — студня (холодца). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В анамнезе пострадавших отмечено употребление пищевого продукта "Студень столичный категории Б охлажденный", "Студень "Премиум"», — говорится в сообщении пресс-службы.

После лабораторных исследований продукта выяснилось, что в нем содержится нитрит натрия, количество которого превышает максимально допустимые значения.

Деятельность изготовляющего студень ИП Сказыводов В.Ю на данный момент приостановлена, отметили в ведомстве. На данный момент принимаются необходимые меры, которые направлены на приостановление реализации указанной продукции.

Ранее в Москве семья из трех человек отравилась купленным в магазине холодцом. В больницу попали 34-летняя и 62-летняя женщины, а также 39-летний мужчина.

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Никита Абрамов
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