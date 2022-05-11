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В Москве семья отравилась купленным в магазине холодцом

Семья из трех человек отравилась купленным в магазине холодцом на севере Москвы

Фото: Яна Королёва / Фотобанк Лори

Семья из трех человек отравилась купленным в магазине холодцом на севере Москвы. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, все произошло 9 мая. В больницу попали 34-летняя и 62-летняя женщины, а также 39-летний мужчина.

Всем пострадавшим медики поставили диагноз «отравление метгемоглобинобразователями». Полиция провела проверку, в ходе которой выяснилось, что горожане купили продукт в магазине на улице Кольская.

Холодец изъяли для проведения экспертизы.

Ранее в Кемеровской области один взрослый и четверо детей попали в больницу из-за отравления яйцами. Врачи выявили у пострадавших россиян острую кишечную инфекцию.

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Анна Щербакова
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