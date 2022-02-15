Пятерых россиян госпитализировали из-за отравления яйцами

В Кемеровской области пять человек отравились яйцами и попали в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, медики госпитализировали четырех детей и одного взрослого.

Врачи выявили у россиян острую кишечную инфекцию. Об их состоянии не сообщаются.

Ранее в Кемеровской области с отравлением парами хлора в больницу попали пятеро детей. Несовершеннолетние до госпитализации ходили с родителями в бассейн и сауну.