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Пятерых россиян госпитализировали из-за отравления яйцами

Под Кемерово один взрослый и четверо детей попали в больницу из-за отравления яйцами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Кемеровской области пять человек отравились яйцами и попали в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, медики госпитализировали четырех детей и одного взрослого.

Врачи выявили у россиян острую кишечную инфекцию. Об их состоянии не сообщаются.

Ранее в Кемеровской области с отравлением парами хлора в больницу попали пятеро детей. Несовершеннолетние до госпитализации ходили с родителями в бассейн и сауну.

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Анастасия Шейкина
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