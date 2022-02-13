В Кемерове пятеро детей попали в больницу с отравлением после бассейна

Пятеро детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения бассейна в Кемеровской области. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на региональное управление СКР.

В ведомстве сообщили, что пятеро детей в возрасте от трех до 13 лет были госпитализированы. Накануне они ходили в бассейн и в сауну с родителями. Впоследствии дома дети почувствовали себя плохо, им вызвали скорую.

По информации агентства, на данный момент состояние детей стабилизировалось, они находятся под постоянным присмотром врачей. Отмечается, что в бассейне были произведены замеры воздуха и изъяты образцы воды. Также проводится проверка системы вентиляции и очистки воды.

Ранее стало известно о гибели двух мальчиков и двух девочек в возрасте до десяти лет при пожаре в Юрьевце в Ивановской области. Впоследствии тело их матери также нашли в сгоревшем доме. По данным прокуратуры региона, семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2020 года.

