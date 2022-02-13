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В Ивановской области нашли тело матери погибших в пожаре детей

Мать четверых погибших в Ивановской области детей также скончалась в пожаре, ее тело нашли

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мать четверых детей, погибших при пожаре в частном доме в Ивановской области, также скончалась в результате происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, тело женщины 1991 года рождения обнаружили в сгоревшем доме. Предполагается, что она воспитывала детей одна. По данным прокуратуры Ивановской области, семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2020 года.

Отмечается, что погибшие дети жили в антисанитарных условиях. Соцработники регулярно проводили профилактические проверки семьи, последняя из которых состоялась в феврале.

Ранее стало известно о гибели двух мальчиков и двух девочек в возрасте до десяти лет при пожаре в Юрьевце в Ивановской области. По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам было возбуждено уголовное дело.

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Виктория Кондратьева
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