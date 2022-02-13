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Четыре ребенка погибли при пожаре в Ивановской области

Четыре ребенка в возрасте до 10 лет погибли при пожаре в Ивановской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

Четыре ребенка погибли при пожаре в частном доме в Юрьевце в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В ходе тушения было обнаружено четыре тела, это дети до 10 лет. Два мальчика и две девочки», — рассказали в ведомстве. Причина возгорания на данный момент не установлена. Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после поступления сообщения.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Местоположение матери погибших детей устанавливается. «Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания», — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в якутском селе Сунтар шестеро россиян, в том числе четыре ребенка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. По информации спецслужб, на момент прибытия пожарных дом на улице Партизанской горел открытым огнем, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

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Виктория Кондратьева
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