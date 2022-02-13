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Шестеро россиян погибли при пожаре в частном доме

Шесть человек, включая 4 детей, погибли при пожаре в частном доме в якутском селе Сунтар

Фото: Shutterstock

В якутском селе Сунтар шестеро россиян, в том числе четыре ребенка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации спецслужб, на момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки.

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Марина Совина
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