Шестеро россиян погибли при пожаре в частном доме
Шесть человек, включая 4 детей, погибли при пожаре в частном доме в якутском селе Сунтар
В якутском селе Сунтар шестеро россиян, в том числе четыре ребенка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По информации спецслужб, на момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
Предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки.