Шестеро россиян погибли при пожаре в частном доме

В якутском селе Сунтар шестеро россиян, в том числе четыре ребенка, стали жертвами пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации спецслужб, на момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Предположительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки.