Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин из ревности облил бензином и поджег жену-инвалида

В Иркутской области задержали предполагаемого виновника пожара с двумя погибшими детьми

Фото: Shutterstock

В устроенном мужем-ревнивцем пожаре в Иркутской области погибли двое его детей. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, женщина и еще один ребенок выжили.

Сам пожар случился в частном доме в деревне Тимирязева. Ссора на почве ревности произошла между 28-летним Андреем Усовым и его 30-летней женой с инвалидностью 5 февраля. Находившийся в нетрезвом состоянии Усов, по данным Babr Mash, заподозрил супругу в измене, после чего облил ее бензином и поджег.

В результате пожара погибли двое сыновей семейной пары, которым было два и четыре года. Выжить удалось третьему сыну, которому всего шесть месяцев, женщине, получившей серьезные ожоги спины, а также самому поджигателю. Его задержали через несколько часов. Местные правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево утром 5 февраля задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, днем ранее, 4 февраля, юноша насмерть заколол ножом 29-летнего мужчину в подъезде дома на севере Москвы.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
В Германии предрекли отказ от «Северного потока-2» из-за Украины
Лукашенко оценил возможность войны в Европе
Лукашенко назвал условие для выхода для пенсию
Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Российского студента посадят на восемь лет за подготовку теракта
Россияне отдохнули на Кипре и назвали недостающие русским черты местных жителей
Покинувшая Афганистан последней дивизия ВВС США прибыла в Польшу
Умерла известная индийская певица и актриса Лата Мангешкар
«Северный поток-2» назвали серьезной угрозой для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.