Россиянин из ревности облил бензином и поджег жену-инвалида

В устроенном мужем-ревнивцем пожаре в Иркутской области погибли двое его детей. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, женщина и еще один ребенок выжили.

Сам пожар случился в частном доме в деревне Тимирязева. Ссора на почве ревности произошла между 28-летним Андреем Усовым и его 30-летней женой с инвалидностью 5 февраля. Находившийся в нетрезвом состоянии Усов, по данным Babr Mash, заподозрил супругу в измене, после чего облил ее бензином и поджег.

В результате пожара погибли двое сыновей семейной пары, которым было два и четыре года. Выжить удалось третьему сыну, которому всего шесть месяцев, женщине, получившей серьезные ожоги спины, а также самому поджигателю. Его задержали через несколько часов. Местные правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево утром 5 февраля задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. По версии следствия, днем ранее, 4 февраля, юноша насмерть заколол ножом 29-летнего мужчину в подъезде дома на севере Москвы.