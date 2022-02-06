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В Шереметьево по подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка

РЕН ТВ: в Шереметьево при попытке побега задержан подозреваемый в убийстве подросток

Фото: Shutterstock

В московском аэропорту Шереметьево утром 5 февраля задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, молодой человек пытался совершить побег на родину в Узбекистан, однако его задержали прямо перед вылетом.

По версии следствия, 4 февраля юноша насмерть заколол ножом 29-летнего мужчину в подъезде дома на севере Москвы, после чего скрылся.

Рядом с телом погибшего нашли улики, указывающих на личность убийцы: нож с отпечатками пальцев, шприц и записка. Момент убийства также мог попасть на камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что трое жителей Самарской области пойдут под суд за убийство знакомой, тело которой они отдали на съедение свиньям. В апреле 2021 года мужчина и его сожительница пригласили в гости двух местных жителей. Во время распития алкоголя между двумя женщинами произошла ссора, после которой хозяин дома предложил госте прогуляться и зарезал ее на улице. После этого вместе с приятелем он спрятал тело убитой на свиноферме, выкинул нож и сжег одежду жертвы.

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Майя Гавашели
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