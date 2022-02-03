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Россиянин убил женщину и бросил ее тело на съедение свиньям

В Самарской области трое россиян спрятали тело убитой приятельницы на свиноферме

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самарской области трое россиян пойдут под суд за убийство знакомой, тело которой они отдали на съедение свиньям. Об этом «Ленте.ру» рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Шкаева.

По версии следствия, преступление произошло в селе Елшанка в апреле 2021 года. Мужчина и его сожительница пригласили в гости двух местных жителей. Компания распивала алкоголь, когда между двумя женщинами произошла ссора. Хозяин дома предложил гостье пройтись, а потом, оказавшись на улице, зарезал ее.

Вернувшись домой, он сообщил компании о произошедшем. Вместе с приятелем он спрятал тело убитой на свиноферме, надеясь, что животные съедят труп. Также обвиняемый выкинул нож и сжег одежду жертвы.

По ходатайству следователя трое россиян были арестованы. Мужчину обвинили в убийстве, а двух соучастников — в сокрытии преступления.

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Мария Рубникович
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