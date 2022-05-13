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Жалобу на условный приговор депутату Рашкину за убийство лося рассмотрят 23 мая

Саратовский облсуд 23 мая рассмотрит жалобу депутата Рашкина на приговор за убийство лося

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Саратовский областной суд назначил на 23 мая рассмотрение жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, во время которой был убит лось. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным судебной картотеки, дело рассмотрит судья Ирина Мыльникова. Рашкин и его защитник в своей жалобе выражают несогласие с обвинительным приговором и просят его отменить.

22 апреля Калининский районный суд Саратова приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться сроком два года. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Любовь Ширижик
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