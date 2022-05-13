Жалобу на условный приговор депутату Рашкину за убийство лося рассмотрят 23 мая

Саратовский облсуд 23 мая рассмотрит жалобу депутата Рашкина на приговор за убийство лося

Саратовский областной суд назначил на 23 мая рассмотрение жалобы депутата Госдумы Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте, во время которой был убит лось. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным судебной картотеки, дело рассмотрит судья Ирина Мыльникова. Рашкин и его защитник в своей жалобе выражают несогласие с обвинительным приговором и просят его отменить.

22 апреля Калининский районный суд Саратова приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться сроком два года. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.