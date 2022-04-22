Суд огласил приговор депутату Рашкину за незаконное убийство лося

Саратовский суд дал депутату от КПРФ Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте

В Саратовской области суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Испытательный срок депутата составит два года. Кроме того, Рашкину два года запрещено охотиться.

Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

Ранее, в ходе прений прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условно, а для Гношева — штраф в один миллион рублей.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.