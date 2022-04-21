Приговор за незаконное убийство лося депутату Рашкину огласят 22 апреля

Приговор депутату Рашкину за незаконную охоту огласят 22 апреля без участия журналистов

После прений сторон в Калининском суде Саратовской области по делу о незаконном убийстве лося стало известно, что приговор депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину огласят в пятницу, 22 апреля; это произойдет без участия журналистов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, приговор начнут оглашать в 10:00 по московскому времени. Журналистов в здание суда не пустят, поскольку до сих пор действуют санитарные ограничения из-за коронавируса.

Ранее прокурор запросил Рашкину за убитого на незаконной охоте лося наказание в 3,5 года условно. Второго фигуранта Александра Гношева гособвинитель предложил оштрафовать на один миллион рублей. Прокурор считает обоих виновными по статье «Незаконная охота» УК РФ; максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

До этого Рашкин купил лося взамен животного, которого он убил незаконно. Однако его не смогли принять, так как не знают, что делать в подобных ситуация, сообщила депутат нижней палаты российского парламента Ольга Алимова. Еще ранее парламентарий возместил 628 тысяч рублей причиненного ущерба и процессуальных издержек.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.