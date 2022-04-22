Прокурор раскрыл роль депутата Рашкина во время охоты на лося

Прокурор сообщил, что депутат Рашкин фактически не признал вину по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы Валерий Рашкин на суде по делу о незаконной охоте фактически вину не признал. Об этом заявил прокурор Алексей Иванов, представлявший гособвинение на процессе, передает РИА Новости.

По его словам, в своих показаниях Рашкин пояснял, что имел право охотиться, полагая, что у него есть соответствующее разрешение.

Прокурор также раскрыл роль депутата и второго фигуранта дела Александра Гношева во время охоты на лося. Как установил суд, депутат выслеживал животное и затем застрелил, а Гношеву поручил разделать тушу и перевезти. Поэтому суд назначил депутату три года условно, а его сообщнику штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее 22 апреля саратовский суд вынес приговор Рашкину. Помимо условного срока, ему на два года запретили охотиться. В ходе прений прокурор просил для депутата 3,5 года условно, а для Гношева — штраф в один миллион рублей.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.