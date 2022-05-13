Виктор Сухоруков покинул Театр Вахтангова и заявил о нежелании работать с «князьками»

70-летний российский актер Виктор Сухоруков покинул Театр Вахтангова после семи лет службы. Об этом сообщает StarHit.

По словам артиста, такое решение он принял из-за поведения своих коллег по сцене. Сухоруков добавил, что не хотел покидать театр, однако «к этому привели обстоятельства».

«Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева», — рассказал актер.

Сухоруков поведал, что и раньше попадал в конфликтные ситуации с Князевым, долгое время работая с ним на одной сцене. Актер предположил, что недопонимания могли быть связаны с ревностью. Один из таких случаев произошел, когда бывший худрук театра Римас Туминас предложил звезде «Брата» играть во втором составе в спектакля «Война и мир» в паре с Князевым.

«Я первым делом позвонил Князеву, успокоил его — мол, не наступлю даже на твою тень. А он вместо того, чтобы обсуждать, общаться, начал вдруг кричать: да как же так, что это такое, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду. В общем, повел себя не по-партнерски», — рассказал Сухоруков.

На вопрос журналиста о дальнейших планах актер ответил, что у него есть предложения о работе и творческие идеи.

Ранее 70-летний режиссер Римас Туминас ушел с должности художественного руководителя Театра имени Вахтангова.