Режиссер Римас Туминас ушел с поста худрука Театра имени Вахтангова

Покинувший Россию режиссер Римас Туминас прекращает работу в Театре имени Вахтангова

70-летний режиссер Римас Туминас уходит с должности художественного руководителя Театра имени Вахтангова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Представители культурного учреждения также уточнили, что все запланированные на ближайший сезон театральные и художественные проекты будут реализованы.

«Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова», — сообщили в пресс-службе театра.

По словам спецпредставителя президента России по международным культурным отношениям Михаила Швыдкого, искусствовед уехал в Литву не из-за состояния здоровья, а из-за угроз в адрес своей семьи со стороны Литвы.

20 апреля директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил о намерении Туминаса руководить культурным учреждением из Литвы. По его словам, режиссер собирался продолжить наблюдать за репетициями с помощью установленных в зале видеокамер, а также делать замечания актерам через мессенджеры.