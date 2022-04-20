Римас Туминас продолжит руководить Театром Вахтангова из Литвы

Покинувший Россию постановщик Римас Туминас сохранил пост худрука театра имени Вахтангова

Покинувший Россию из-за угроз семье постановщик Римас Туминас взял отпуск за свой счет, но сохранил пост художественного руководителя театра имени Вахтангова. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на директора культурного учреждения Кирилла Крока.

По его словам, Туминас продолжит наблюдать за репетициями с помощью установленных в зале видеокамер, а замечания актерам будет делать через мессенджеры. Крок также подтвердил, что Туминас уехал из России «вследствие определенной политической ситуации».

«Он остается художественным руководителем, но сейчас находится в отпуске и не получает зарплату. Римас написал заявление с просьбой отправить его в отпуск с открытой датой за свой счет. А когда он вернется, мы издадим приказ считать его вышедшим из отпуска с того дня. Сейчас Римас находится в Литве», — заявил директор театра имени Вахтангова.

Он отметил, что Туминас «не бросил труппу» и «в курсе всего происходящего в театре». Крок также добавил, что все художественные решения по-прежнему остаются «исключительно за Римасом».

Ранее спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой рассказал о том, что 70-летний российский и литовский театральный режиссер Римас Туминас покинул Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Литвы. По словам политика, деятель культуры вернулся в Литву не по своей воле.

