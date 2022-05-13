Подсчитан объем замороженных российских активов в Швейцарии

Общая сумма заблокированных активов России в Швейцарии составила около 6,3 млрд долларов

Представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер раскрыл объем замороженных российских активов в Швейцарии. Его слова на брифинге в Берне передает ТАСС.

Как рассказал Боллингер, по состоянию на 7 апреля заморожены были почти 7,5 миллиарда долларов активов России. Позже были заблокированы еще 2,2 миллиарда долларов.

При этом 3,4 миллиарда долларов были выведены швейцарскими властями из-под действия ограничений. На данный момент общая сумма заблокированных активов российских физических и юридических лиц составляет около 6,3 миллиарда долларов.

В апреле стало известно, что Швейцария заблокировала российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (около 8 миллиардов долларов). Россия потеряла доступ к средствам, заблокированным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации.