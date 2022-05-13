Одежда в стиле куклы Barbie стала трендом у женщин

WWD: розовая одежда в стиле куклы Barbie стала новым трендом

Модные редакторы портала WWD Томас Уоллер и Эмили Мерсер назвали одежду в стиле куклы Barbie новым трендом у женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперты отметили, что наряды розового цвета, которые ассоциируются с образом знаменитой игрушки, стали появляться в гардеробах у знаменитостей. Американская актриса и певица Оливия Родриго выбрала для визита в Белый дом пиджак и юбку в клетку данного оттенка из коллекции модного дома Chanel 1995 года.

В то же время подобная одежда фигурировала в подростковом сериале «Эйфория», подчеркнули редакторы. Кроме того, летом 2022 года на экраны выйдет полнометражный фильм «Барби» с Марго Робби, посвященный указанной кукле. При этом, по словам авторов материала, тренд на розовую одежду был замечен среди пользователей TikTok, которые также демонстрировали на камеру соответствующие образы.

Ранее в мае модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал элегантную мужскую одежду в денди-стиле трендом осени 2022 года. Подобные наряды, которые были представлены в коллекциях известных дизайнеров, включают в себя унисекс-силуэты, монохромные образы, а также гламурные детали, отметил эксперт. Например, бренд Prada показал на дефиле двубортное пальто строгого покроя с широкими плечами и нарукавными повязками из мохера.