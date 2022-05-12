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Названа трендовая мужская одежда на осень

WWD: редактор Алекс Бадиа назвал элегантные наряды в денди-стиле трендом осени 2022 года

Фото: FashionPPS / Globallookpress.com

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа назвал элегантную мужскую одежду в денди-стиле трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Подобные наряды, которые были представлены в коллекциях известных дизайнеров, включают в себя унисекс-силуэты, монохромные образы, а также гламурные детали, отметил эксперт. Например, бренд Prada показал на дефиле двубортное пальто строгого покроя с широкими плечами и нарукавными повязками из мохера. Модельер Valentino Пьерпаоло Пиччоли, в свою очередь, продемонстрировал публике образы с элегантными пальто до пола и объемными брюками с высокой талией, которые дополняли длинные оперные перчатки и прозрачные шелковые топы с детальной вышивкой.

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Кроме того, по словам Бадиа, французский дизайнер Эди Слиман создал коллекцию под названием Boy Doll, в которую вошли костюмы золотистого оттенка, пончо с бахромой, а также футболки с блестками и толстовки в серебристых тонах.

Известно, что денди в XIX веке называли мужчин, которые следили за модой и своей внешностью, а также практиковались в изысканности речи.

Ранее в мае российский стилист Александр Рогов назвал балетки новым трендом для мужчин. Эксперт отметил, что данная обувь демонстрировалась манекенщиками в рамках модных показов в течение нескольких последних сезонов. Например, подобные изделия можно было встретить в коллекциях итальянского бренда Marni, бельгийской марки Dries Van Noten и американской Bode.

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Алина Гостева
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