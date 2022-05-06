Российский стилист назвал балетки новым трендом для мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал балетки трендовой обувью для мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал балетки новым трендом для мужчин. Соответствующий комментарий он разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что данная обувь демонстрировалась манекенщиками в рамках модных показов в течение нескольких последних сезонов. Например, подобные изделия можно было встретить в коллекциях итальянского бренда Marni, бельгийской марки Dries Van Noten и американкой Bode.

В свою очередь, Рогов дал положительную оценку данной тенденции и сопроводил свое высказывание соответствующими кадрами с подиумов. «Мне очень нравится. Иронично и трогательно, как я люблю», — прокомментировал он.

В апреле Александр Рогов назвал самые модные сумки на лето 2022 года. По мнению эксперта, актуальными станут аксессуары больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, стилист выделил плетеные и вязаные модели разных форм.