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Российский стилист назвал балетки новым трендом для мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал балетки трендовой обувью для мужчин

Фото: Francois Durand / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал балетки новым трендом для мужчин. Соответствующий комментарий он разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что данная обувь демонстрировалась манекенщиками в рамках модных показов в течение нескольких последних сезонов. Например, подобные изделия можно было встретить в коллекциях итальянского бренда Marni, бельгийской марки Dries Van Noten и американкой Bode.

В свою очередь, Рогов дал положительную оценку данной тенденции и сопроводил свое высказывание соответствующими кадрами с подиумов. «Мне очень нравится. Иронично и трогательно, как я люблю», — прокомментировал он.

В апреле Александр Рогов назвал самые модные сумки на лето 2022 года. По мнению эксперта, актуальными станут аксессуары больших размеров и вместительные классические тоуты (каркасные сумки прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с несколькими отделениями, короткими ручками и съемными плечевыми ремнями — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, стилист выделил плетеные и вязаные модели разных форм.

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Дарья Шляпужникова
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