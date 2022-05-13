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Россиян предупредили о резком подорожании путевок в Турцию

Путевки в Турцию на это лето стали до 30 процентов дороже в сравнении с 2021 годом

Фото: Pixabay

Россиян предупредили о резком подорожании путевок в Турцию. Представители туроператоров рассказали «Известиям» о ценах на предстоящий сезон.

По данным Tez Tour, путевки на это лето стали дороже на 15-30 процентов в сравнении с 2021 годом. Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин эту информацию подтвердил. Также известно, что самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — это июнь: цены на туры подскочили на 30 процентов. Отдых в июле подорожал на 20 процентов, а в августе — на 15.

Однако турецкие отельеры заинтересованы в российских туристах: в некоторых отелях установили терминалы банков, которые принимают оплату картами «Мир». В других гостиницах бесплатно возят россиян на такси до ближайшего банкомата, чтобы помочь снять наличные.

Ранее туроператоры предупредили российских путешественников о дефиците мест в ряде отелей Турции в летний период. Сообщается, что заполняемость отелей на Средиземноморском побережье и курортных гостиницах Эгейского моря достигнет 90-95 процентов в предстоящем летнем сезоне.

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Марина Совина
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