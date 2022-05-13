В России создадут турмаршрут «Патриотическое кольцо России»

Волгоград станет одним из первых городов для развития детского патриотического туризма

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков рассказал, что в России в 2022 году для развития детского патриотического туризма планируется создать новый федеральный турмаршрут. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект «Патриотическое кольцо России» позволит объединить города-герои, города воинской и трудовой славы в единый маршрут. Одним из первых городов для детского патриотического туризма станет Волгоград.

«В Волгоградском регионе более тысячи памятников военной истории и уже разработано множество патриотических маршрутов. В дни празднования Дня Победы в Волгоград и главную высоту России Мамаев курган посещают десятки тысяч туристов», — заявил Волоцков.

Депутат отметил, что к работе по организации проекта привлекут транспортные компании, представителей гостиничного и экскурсионного бизнеса, руководство музеев и мемориальных комплексов.

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время создадут круизный маршрут с акцентом на детский или семейный отдых. Руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Волгоградской области Алексей Растегаев пообещал разработать дорожную карту проекта и до конца июня, в маршрут планируется включить несколько волжских регионов.

