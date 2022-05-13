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Раскрыты подробности ранения операторов RT при обстреле в ДНР

RT сообщил, что его съемочная группа попала под ракетный обстрел в ДНР на заправке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российский телеканал RT раскрыл подробности ранения своих операторов при обстреле в ДНР. Канал заявил в Telegram, что это произошло на заправке.

«Ракетный удар, под который попала съемочная группа RT, пришелся по заправке в Докучаевске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники телеканала остановились на заправке, чтобы купить кофе. При этом военных объектов, как уточнил попавший под обстрел военкор Валентин Горшенин, рядом с этим местом нет.

RT также добавил, что операторам Владимиру Баталину и Виктору Мирошникову, получившим в ходе обстрела осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь.

О том, что съемочная группа военного корреспондента RT Горшенина попала под обстрел в ДНР, стало известно в пятницу, 13 мая. Уточнялось, что два оператора получили ранения. Горшенин при этом не пострадал.

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Олег Давыдов
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