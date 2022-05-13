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Операторы RT получили ранения при обстреле в ДНР

Два оператора военкора RT Горшенина получили ранения в ходе ракетного обстрела ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под обстрел в ДНР, два оператора получили ранения. Об этом RT сообщил в своем Telegram-канале.

Уточняется, что группа попала под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Докучаевском. Горшенин при этом не пострадал.

«Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Сейчас их везут в больницу», — говорится в сообщении RT.

В конце апреля стало известно, что на Украине при обстреле погибла журналистка Вера Гирич, работавшая продюсером местного бюро «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Ранее также сообщалось, что во время обстрела в Мариуполе пострадала корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова. Журналистка получила осколочные ранения ног и была госпитализирована.

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Олег Давыдов
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