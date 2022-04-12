Корреспондент Первого канала пострадала во время обстрела в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Куксенкова получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова пострадала во время обстрела в Мариуполе. Об этом телеканал сообщил в репортаже на своем сайте во вторник, 12 апреля.

«Во время подготовки очередного репортажа Ирина [Куксенкова] с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения», — рассказала ведущая Анна Лапшина. В эфире также был показан репортаж, подготовленный Куксенковой. Корреспондент в нем заявила, что по ним был открыт огонь из автоматического гранатомета.

«Съемочная группа, оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов, целы. Мне в обе ноги попали несколько осколков. Военные тут же вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь», — сообщила Куксенкова. Она также добавила, что оказалась в больнице в Донецке, где врачи продолжили извлекать осколки из ее ног. Корреспондент заверила зрителей, что сейчас уже «все хорошо».

Уточняется, что Куксенкову во время обстрела закрыли собой военные. Они также были госпитализированы.