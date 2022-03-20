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Российские журналисты попали под артобстрел в Мариуполе

Корреспонденты нескольких российских изданий попали под обстрел в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российские журналисты, а также их китайский коллега попали под артиллерийский обстрел в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, вместе с ним в группе находились сотрудники RT, газеты «Известия», стрингеры и журналист из Китая. Обстрел из артиллерийских орудий начался, когда представители СМИ шли по улице.

«Коллеги видели взрывы спереди и справа, порядка шести-восьми прилетов. Ближайший прилет снаряда был примерно в 50 метрах от нас. Вся улица была в пыли», — рассказал журналист ТАСС.

Он добавил, что ему вместе с коллегами удалось укрыться в подвале жилого дома. При этом никто из корреспондентов в результате происшествия практически не пострадал — небольшие повреждения получил только китайский журналист, который поранил руку. Когда обстрел закончился, сотрудники СМИ смогли вернуться к работе.

В конце февраля журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда также никто не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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